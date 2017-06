Le GR20, magie du pays corse

La Corse, telle une montagne posée au milieu de la Méditerranée, est traversée par un sentier mythique de 177 km de long, le GR20. Balisé au début des années 1970, il continue de fasciner et attire chaque année plus de 20 000 randonneurs, qui viennent se frotter aux cols et aux brèches et profiter d’une vue inoubliable sur les paysages corses :