Nous avons décidé de mener une dizaine de campagnes législatives, non pas pour soutenir un candidat, mais pour faire battre ceux qui ont été les plus « loinaturellophobes », et ce dans tous les partis. Mais cela coûte cher et j’ai donc besoin de vous.

Je peux cependant vous annoncer une excellente nouvelle : Un ami du Salon beige nous a proposé de doubler vos dons, à concurrence de 50 000 euros.

Nous allons être en mesure de mener, pour la première fois depuis des décennies, une vraie campagne politique capable de remettre les principes non négociables au coeur du débat public.