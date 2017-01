Invité de Jean-Jacques Bourdin ce mercredi sur RMC et BFMTV, Gérard Collomb a appelé le futur vainqueur de la primaire de gauche à se retirer au profit d’Emmanuel Macron. Le maire de Lyon et principal soutien de l’ancien ministre de l’Économie estime que ce dernier est le seul candidat du « camp progressiste » à pouvoir gagner l’élection présidentielle : « J’appellerai le vainqueur de la primaire à se retirer et je pense même qu’il le fera naturellement ».