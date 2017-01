Gérard Collomb sur l’affaire de la gifle : « Je comprends la frustration », « je n’aurais pas porté plainte comme l’a fait Manuel Valls »

Invité de Jean-Jacques Bourdin ce mercredi sur RMC et BFMTV, Gérard Collomb, maire de Lyon et soutien d’Emmanuel Macron, a condamné l’agression dont a été victime, mardi, Manuel Valls en Bretagne: « On ne peut pas régler les choses par la violence ». Le maire de Lyon a cependant estimé qu’il comprenait la frustration de ces « gens en colère » et que dans la même situation, il n’aurait pas porté plainte comme l’a fait l’ancien Premier ministre :