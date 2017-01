Programme de Terre et Famille pour le printemps et l’été 2017

Samedi 18 mars, 20h30: Jacques Tremolet de Villers, Jeanne d’Arc, le procès de Rouen.

Samedi 20 mai, 20h30: Claudia et Robert Mestelan, la route de l’Europe chrétienne.

Samedi 17 juin, 20h30: Jean du Chazaud, l’endocrino-psychologie ou le rôle méconnu et primordial de nos glandes endocrines .

Toutes nos conférences ont lieu en salle communale.

Dimanche 16 juillet (Programme et horaire à définir) : Concert donné par Humana Vox dans l’église de Briant. Créée en 2007 par Valérie Fayet et Gérald Martin, Humana Vox, premier ensemble vocal professionnel des Pays de la Loire s’est donné comme mission de faire rayonner l’art lyrique et de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à des concerts de qualité.

Terre & Famille : Stéphanie Bignon, La Beluze 71110 Briant terreetfamille@gmail.com

Stéphanie Bignon (06 50 95 13 80) et Elisabeth de Malleray (06 52 45 21 00)