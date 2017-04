Selon le dernier sondage Elabe pour BFMTV et L’Express publié ce lundi, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se qualifieraient pour le second tour de l’élection présidentielle avec, respectivement, 23% et 24% des intentions de vote au premier tour. Cependant, François Fillon à 19,5% et Jean-Luc Mélenchon à 18% sont loin d’être éliminés selon Bernard Sananes, président de l’institut Elabe: « On est encore dans les marges d’erreur entre les quatre premiers (…) C’est vrai qu’il y a deux favoris mais qui ne sont plus que des favoris légers (…) François Fillon et Jean-Luc Mélenchon peuvent encore espérer se qualifier. Cela semble beaucoup plus compliqué pour Benoît Hamon qui tombe nettement sous la barre des 10% », a-t-il affirmé :