Stratégie : le MNR appelle à voter Fillon au premier tour… dans l’intérêt de Marine Le Pen au second tour !

explique Le Figaro :

C’est un soutien qui peut se révéler embarrassant pour le candidat Les Républicains. Le Mouvement national républicain (MNR) invite ses sympathisants à voter pour lui. Aujourd’hui réduit à l’état de groupuscule, le MNR a été créé en 1999 par Bruno Mégret, suite à la grande scission du Front national (FN). Le parti n’a jamais réellement réussi à s’imposer sur la scène politique française et vivote depuis toutes ces années.

S’il n’a présenté aucun aucun candidat à la présidentielle, cela ne l’empêche pas d’avoir un avis sur l’élection, qu’il donne ce jour dans un communiqué. Pour le parti d’extrême droite, il est ainsi aujourd’hui «essentiel d’écarter du second tour Macron et Mélenchon représentants de la gauche immigrationniste et mondialiste». Le parti considère que Marine Le Pen est «assurée d’être qualifiée pour le second tour» et «invite les Français à assurer la présence de François Fillon au second tour. Un vote responsable qui créera une configuration sans risque pour notre pays et par ailleurs électoralement plus favorable pour la candidate du FN.»