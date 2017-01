Laurence Haïm : « Oui, Emmanuel Macron est le french Obama »

La journaliste avoue qu’elle était Obamaniaque. « Je change de vie, en tant que citoyenne j’ai envie de m’engager. Je suis très humble », a confié jeudi Laurence Haïm au micro BFMTV de Salhia Brakhlia, en marge de la conférence de presse d’Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle qu’elle a choisi de rejoindre. « Je l’ai appelé pour lui dire ‘J’ai envie de vous apporter mon expérience’. Dans son programme, tout est en train de me convaincre », a expliqué l’ex-journaliste de Canal+ et correspondante accréditée à la Maison Blanche qui sera chargée du porte-parolat et des questions internationales dans l’équipe du fondateur du mouvement « En marche ». « Emmanuel Macron est le french Obama » a-t-elle d’ailleurs estimé. « Ca me fait vraiment penser, depuis que je suis arrivée, à la campagne de Barack Obama que j’ai couverte. Il y a ici une énergie incroyable, c’est comme une start-up. »