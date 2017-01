Les enjeux de l’avortement et de l’extension du délit d’entrave, par Sabine Faivre

Une contribution, avant la Marche pour la Vie de dimanche, de Sabine Faivre, auteur de La vérité sur l’avortement aujourd’hui :

Diplômée en éthique médicale et titulaire d’une maîtrise de sociologie et de psychologie du développement, Sabine Faivre a piloté la rédaction du rapport national bioéthique du Parti Chrétien-Démocrate en 2009. Son ouvrage La vérité sur l’avortement aujourd’hui, publié en 2006, décrit des entretiens pré-IVG auxquels Sabine Faivre à participé dans le cadre d’une recherche en éthique médicale sur les conséquences de l’avortement validée par la Faculté de Médecine de Marseille, ainsi que ses propres entretiens avec des médecins pratiquant l’avortement, des sages-femmes, des infirmières, une généticienne, des femmes ayant subi une IVG et une association spécialisée dans l’accompagnement post-IVG.

La vérité sur l’avortement aujourd’hui, portée en accès libre à la connaissance du public pendant que c’est encore possible