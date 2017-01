Trump continuera à tweeter car les médias le couvrent de façon malhonnête

Les merdias devenus facultatifs pour The Donald. « J’ai 46 millions de personnes qui me suivent (Facebook + Twitter + Instagram). C’est beaucoup. C’est vraiment beaucoup. Quand tu penses à ces 46 millions de personnes … Je devrais peut-être laisser croître, et me servir de @realDonaldTrump (NDLR plutôt que le compte officiel du président des Etats-Unis @POTUS). Pour les tweets, je voulais en faire moins, mais la presse me couvre de manière tellement malhonnête, tellement malhonnête … »

Suite hors-vidéo : « … que je peux dégainer twitter, et je suis repris instantanément,comme ce matin où Fox News en a fait un Breaking News. »