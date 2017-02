Le CSA rappelle que la télévision avant 3 ans provoque un retard du développement mental dans l’acquisition du langage et de la motricité

Dans un spot diffusé jusqu’à ce samedi sur toutes les chaînes, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) souhaite sensibiliser les parents aux risques liés à la télévision pour les enfants âgés de moins de 3 ans. Pour Carole Bienaimé-Besse, chargée de la protection de l’enfance au CSA, à cet âge, les enfants ont d’abord besoin de stimuler leurs cinq sens et leur éveil, plutôt que de regarder la TV. « Un enfant de 0 à 3 ans doit interagir avec un jouet, un adulte ou un autre enfant de son âge mais en aucun cas être passif », explique-t-elle. Le constat est similaire, même pour les programmes éducatifs, destinés à l’enfance: regarder la télé trop souvent pourrait provoquer un retard du développement mental dans l’acquisition du langage et de la motricité. « Très souvent cela constituerait un trouble au niveau du relationnel parce que l’écran empêche de développer l’attention à l’autre et la gestion de ses émotions », ajoute le docteur en psychopathologie, Hélène Romano :