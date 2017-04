I-Média #147 – Rafle du Vel d’hiv : un petit tour de point Godwin

Au sommaire de l’émission présentée par Jean Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp et proposée par TV Libertés :

01:35 Rafle du Vel d’hiv : un petit tour de point Godwin

« Dérapage », « révisionnisme », et même « négationnisme », les journalistes se sont emballés après les propos tenus par Marine Le Pen concernant la responsabilité de la France lors de la rafle du Vel d’hiv. Dans un réflexe pavlovien, les commentateurs ont oublié que, la présidente du Front National n’a fait que défendre une thèse qui était encore officielle jusqu’en juillet 1995 : la France en 1940 était à Londres ou dans le maquis.

une fois de plus, les médias pourrissent la campagne : après avoir taillé un costard à Fillon ils en reviennent à la bonne vieille diabolisation du Front National.

16:13 Le Zapping d’I-Média

S’il devait voter, Théo, 10 ans, donnerait sa voix à Emmanuel Macron car il a les yeux bleus. Quand RMC Découverte utilise la jeunesse, la chaine emploie les mêmes méthodes que les régimes totalitaires : la diffusion de la propagande par les enfants.

Les décodeurs au secours du candidat Macron. Sur internet, le chouchou des médias serait le sujet du plus grand nombre « d’intox », après la sécurité, les médias et l’immigration.

Campagne présidentielle, les journalistes sont en colère. Depuis le 10 avril, les médias de l’audiovisuel doivent, non plus respecter la règle d’équité, mais d’égalité du temps de parole. Un principe pourtant posé par la constitution.

24:45 « Migrants » de Grande Synthe à la rue : le feu, ce coupable

Incendie criminel du camp de « migrants », mais où sont passés les coupables ? Pour les médias, la question est inutile, la priorité est au relogement des clandestins pas à la justice.

Les tweets d’I-Média

Attentat à Stockholm, il n’y a pas de terroriste islamiste mais un « camion fou ». Il n’y a pas d’attentat à Dortmund, mais une « charge qui a explosé ». Les médias utilisent la novlangue, pour nier la réalité.

Portrait piquant

Nouvelle rubrique dans I-média : portrait piquant. Nicolas Faure dresse un portrait d’un journaliste du paysage audiovisuel français. Cette semaine, Yann Moix est passé à la casserole.