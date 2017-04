« Madame Le Pen ne gagnera pas l’élection donc toutes les voix qui vont vers Madame Le Pen et qui ne vont pas vers moi, avantagent Monsieur Macron et le font mécaniquement monter », a déclaré ce jeudi 20 avril sur RTL, François Fillon, le candidat LR à l’élection présidentielle. « On vote Le Pen et on a Macron à la fin. Car je ne pense qu’il y ait 51% des Français qui soient prêts à confier leur destin ni à l’extrême droite, ni à l’extrême gauche », a-t-il poursuivi. Il oublie qu’un second tour entre Marine Le Pen et lui-même semblent être la projection la plus sérieuse et la seule où il a une chance :