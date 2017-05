François Baroin : « Bien sûr qu’il y a une droite et une gauche et ça dure depuis 250 ans »

« En Marche veut nous faire croire que la droite et la gauche c’est la même chose. C’est une imposture. Bien sûr qu’il y a une droite et une gauche et ça dure d’ailleurs depuis 250 ans », a estimé samedi 20 mai à Paris François Baroin, chef de file LR en meeting pour les élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 mai prochains :