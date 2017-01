C’est une certitude : la primaire de la gauche a beaucoup moins mobilisé cette année qu’en 2011. Selon les estimations, entre 1,5 et 2 millions de personnes ont voté. Mais ce lundi matin, les résultats définitifs de la participation ne sont toujours pas donnés. « C’est très étonnant. On s’est réveillé ce matin et le compteur n’a pas bougé. Il n’est même plus disponible sur le site de la primaire », remarque Bernard Sananès, le président de l’Institut de sondage Elabe :