« La menace terroriste est de plus en plus intérieure », estime une ex-juge antiterroriste

L’auteur présumé de l’attentat qui a fait 22 morts et près de 60 blessés à Manchester, au Royaume-Uni dans la nuit de lundi à mardi, a été identifié par la police. Il s’agit d’un homme de 22 ans résidant en Grande-Bretagne. Selon Béatrice Brugère, ex-juge antiterroriste, c’est une preuve que la menace terroriste « est de plus en plus intérieure ». « On produit du terrorisme sur notre sol. On l’a eu en France. L’Angleterre a exactement le même phénomène », a-t-elle ajouté :