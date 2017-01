Marine Le Pen : Il faut qu' »on maîtrise nos frontières pour éviter l’arrivée de clandestins »

Marine Le Pen, en déplacement ce mardi aux abords du camp de migrants de Grande-Synthe, dont elle a été refoulée, a assuré qu’elle renverra les clandestins « chez eux » si elle est élue présidente. « On maîtrise nos frontières pour éviter l’arrivée de clandestins et on les renvoie dans leur pays », a-t-elle déclaré. « Si on ne le fait pas, c’est un signal, c’est une incitation non seulement à ce qu’ils reviennent mais à ce que d’autres les rejoignent », a-t-elle ajouté, estimant que la méthode actuelle crée un « problème sans fin » :