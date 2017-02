Lors de la première édition du Concours International des Eaux Gourmet, organisé par l’Agence pour la valorisation des Produits Agricoles (AVPA), un jury, composé de six amateurs et revendeurs d’eaux minérales, a analysé cinquante eaux provenant de 20 pays : Angleterre, France, Argentine, Canada, Espagne, Ukraine, Italie, Mexique, Finlande ou encore Russie et Nouvelle Zélande. Les gagnants ont été répartis dans six catégories. Dans la section « Gazeuses de caractère » la meilleure eau gazeuse du monde est française, et plus particulièrement héraultaise, dans l’arrière pays biterrois :