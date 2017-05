Bruxelles : des milliers d’idiots utiles ont manifesté contre la venue de Donald Trump

Plusieurs milliers de personnes se sont réunies ce mercredi en fin d’après-midi à Bruxelles pour montrer leur hostilité à la venue du président américain. Ils ont défilé dans les rues aux cris de « Trump va-t-en », brandissant des pancartes « Make Peace great again » (Rendre la paix plus forte) en référence au slogan « Make America great again » (Rendre l’Amérique plus grande) de Donald Trump durant sa campagne. Les opposants au président américain devraient se retrouver jeudi pour un rassemblement contre le sommet de l’Otan organisé dans la capitale belge :