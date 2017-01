Donald Trump légitime la torture pour les terroristes : « Ce que je vais faire, c’est préserver la sécurité du pays. Quand ils exécutent, quand ils coupent des têtes de nos citoyens et d’autres, quand ils décapitent des gens parce qu’ils sont Chrétiens au Moyen-Orient, quand l’Etat Islamique fait des choses que PERSONNE n’a vu depuis le Moyen-Âge, aurais-je des scrupules à utiliser la simulation de noyade ? Je pense que nous devons combattre le feu par le feu. Maintenant, cela étant dit, je ais voir avec le général Mattis, avec Pompeo qui va faire un travail phénoménal, je vais décider en fonction de ce qu’ils me disent. Il y a pas moins de 14 heures, j’ai parlé avec des gens haut placés dans le renseignement, je leur ai posé la question : Est-ce que ça marche ? Est-ce que la torture fonctionne ? Et la réponse était : oui, absolument. »

« Vous êtes maintenant Président. Allez-vous utiliser la simulation de noyade ? »

« Trump : Je ne veux pas voir des gens avec la tête décapitée au Moyen-Orient parce qu’ils sont Chrétiens, Musulmans, ou quoi que ce soit. Regardez, maintenant ils coupent des têtes, et ils filment ça pour le diffuser partout dans le monde. Donc, vous êtes face à cela, et vous n’êtes autorisé à rien. Nous ne sommes pas sur un pied d’égalité. Je vais vous dire, j’ai confiance en Pompeo et Mattis, et en mon équipe. S’ils ne veulent pas, OK. S’ils veulent remettre ça en place, je travaillerai en ce sens. Je veux tout faire dans le cadre de la légalité. »