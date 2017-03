Plus d’un adolescent sur deux déclare avoir déjà visionné un film pornographique

La pornographie prend de plus en plus d’ampleur chez les adolescents. Une étude révèle que plus d’un jeune âgé de 15 à 17 ans sur deux s’est déjà rendu sur un site X. Les consultations de ce genre de films restent essentiellement masculines. 63% de garçons visionneraient des films X, contre 37% de filles. Cette banalisation inquiète les associations, qui expliquent que la pornographie inculque une image inexacte et dégradante des rapports homme-femme. Près d’un adolescent sur deux a en effet déjà tenté de reproduire des scènes vues dans des films pornographiques lors de rapports sexuels…