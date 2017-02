Hollande : « Je n’accepterai jamais que l’on puisse mettre en cause les fonctionnaires »

Les indignations sélectives du Président de la République. François Hollande s’est exprimé, ce lundi, depuis le musée de la Franc-maçonnerie, à Paris. Le président de la République a répondu à Marine Le Pen qui, dimanche, avait appelé les magistrats à « ne pas contrecarrer la volonté du peuple ». « Je n’accepterai jamais que l’on puisse mettre en cause les fonctionnaires dans notre République, au prétexte qu’ils appliquent la loi et qu’ils font en sorte que la justice puisse travailler (…) Indépendance de la justice et impartialité de l’Etat, ce sont des valeurs très importantes. Il faut le rappeler quand elles sont justement mises en cause », a déclaré François Hollande :