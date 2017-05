I-Média #153 : Tout sur le Hanounagate

Une émission présentée par Jean-Yves Le Gallou et, exceptionnellement, Olivier Frèrejacques. Au sommaire de ce nouveau numéro d’I-Média : Le Hanounagate, Le harcèlement de rue divise la caste médiatico politique et E. Macron et les médias : la fin de la lune de miel ?

Le « Hanounagate » : quand la vedette du PAF joue avec le feu

L’animateur Cyril Hanouna au cœur d’un scandale médiatique après avoir fait un canular téléphonique. Après avoir piégé un homosexuel dans un canular de mauvais goût, la vedette du PAF est « presque » sur la sellette. Le lobby LGBT pourrait avoir raison du chantre du mauvais goût de l’audiovisuel… et pourtant le mauvais goût d’autres stars médiatiques est largement toléré…

La Chapelle-Pajol théâtre de l’opposition féminisme / Immigration

Le 19 mai une pétition dénonce le harcèlement de rue dans le 18ème arrondissement de la capitale. En cause, les riverains se disent victimes d’insultes de la part d’une partie de la nouvelle population locale décrite par « Les Inrocks » comme une population « pauvre et immigrée » dans un quartier de « mixité sociale ».

Les médias et les politiques sont partagés : problème humain réel pour les uns, problème d’urbanisme pour d’autres…

Attentat de Manchester : une attaque ou un incident ?

Attentat dans le nord-ouest de l’Angleterre, à Manchester dans une salle de concert mardi soir. Plus de 20 morts, une soixantaine de blessés. Parmi les victimes des enfants puisqu’il s’agissait d’un concert de « Ariana Grande » une chanteuse pour adolescents.

La quasi-totalité des médias ont repris les termes utilisés par la police anglaise qualifiant l’attentat terroriste « d’incident »…

Emmanuel Macron et les médias : fin d’une lune de miel ?

Emmanuel Macron aura été plus qu’un candidat à l’élection présidentielle. Pendant près de six mois, il a été un véritable phénomène médiatique. Peu attaqué sur le fond, sur son patrimoine, sur son bilan politique auprès de François Hollande, il a bénéficié d’un traitement de faveur inédit. Une fois l’élection passée, bénéficiera-t-il de la même complaisance des médias ?

Claude Chollet, président de l’Ojim, l’observatoire du journalisme, de l’information et des média nous donne délivre son analyse.

Le zapping :

Crépage de chignon sur le plateau de Laurent Ruquier, l’ancien ministre de l’éducation Najat Vallaud Belkacem s’attaque à la chroniqueuse Valérie Burggraf qui l’accuse de relayer une « fake news » sur la mise en place de la réforme de l’orthographe… La polémique se poursuit après l’émission et Laurent Ruquier vole au secours de sa protégée, contredisant au passage une de ses propres interventions faite un an plus tôt…

Au rayon de la jupe, un représentant du syndicat lycéen « FIDL » explique pourquoi il a choisi de revêtir une jupe… une jupe que n’aurait pas refusé un curieux brésilien qui se rêve en petite sirène !

Les tweets :

La taille des trottoirs a largement alimenté la twittosphère suite à la polémique de la Chapelle Pajol, Malek Boutih surprend son monde avec sa déclaration choc : « il faut dégager tous les gens qui emmerdent les femmes », Mélania Trump refuse de porter le voile, le JDD compare le FN et Daech, le deux pois deux mesures entre les « affaires Fillon » et le président Macron…