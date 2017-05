A la recherche de Nemesis, la jumelle maléfique du Soleil…

Nemesis : Le nouveau Soleil ?, est un documentaire (0h44) de la série L’Univers et ses mystères, qui s’intéresse à cet astre fantôme mystérieux et mythique nommé également Planète X, Nibiru, ou Hercolubus. Les scientifiques sont à la recherche de cet astre qui sèmerait la destruction dans le Système solaire en dispersant des comètes et astéroïdes dans l’espace et vers la Terre à chacun de ses passages, ce qui pourrait expliquer pour certains les plus grands phénomènes d’extinctions, mais cette théorie reste controversée…