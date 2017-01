Yannick Jadot : « Fillon a quadruplé son salaire de député »

Invité sur BFM TV et RMC ce lundi, Yannick Jadot a vivement critiqué François Fillon en l’accusant d’avoir « quadruplé son salaire de député » durant plusieurs années. « Il a touché 17 000 euros par mois pendant cinq ans avec des clients dont il cache l’identité », a lancé le candidat EELV à la présidentielle. Pour lui, le vainqueur de la primaire à droite est « discrédité » et aurait notamment « travaillé pour des sociétés russes, et on comprendrait pourquoi il aurait une telle complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine » :