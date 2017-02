Oui, il y a bien un plan J à droite pour remplacer Fillon

Devant les caméras, les ténors de la droite l’assurent. Ils sont à 100% derrière François Fillon qui traverse l’épreuve des révélations sur l’activité réelle de son épouse, Penelope, comme assistante parlementaire. Mais en coulisses, l’hypothèse d’un remplaçant est clairement envisagée dans le propre camp du candidat à la présidentielle. Il y a un bel et bien un plan B. Laurent Neumann, éditorialiste politique de BFM TV, le confirme ce mercredi. Mais qui pour prendre le relai si François Fillon était amené à se retirer ? Le nom d’Alain Juppé est celui qui revient avec le plus d’insistance :

« On ne peut plus éliminer aucune hypothèse. Force est de constater que le trouble est très grand (…) Et donc j’appelle aujourd’hui Alain Juppé à se poser la question du recours (…) Qu’il se tienne prêt », a déclaré ce mercredi le député LR Philippe Gosselin :

Le principal intéressé veut se faire plus désirer encore :