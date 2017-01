Marine Le Pen : « Je suis combattue par les banques, cela pose un problème un démocratique »

« Toutes les banques françaises refusent de prêter à la campagne présidentielle de Marine Le Pen alors même qu’elles n’ont aucun risque puisque nous sommes sûrs de faire plus de 5%. Donc on voit bien qu’il y a un acte politique derrière cela », a affirmé ce matin la présidente du FN sur BFMTV et RMC, calculant à 6 millions d’euros la somme qui lui manque pour sa course à l’Elysée. Et d’en conclure : « Je suis combattue par les banques, cela pose un problème un démocratique. J’ai sollicité des banques européennes, anglaises, américaines, russes. La première qui me dit oui, évidemment j’accepterai. »