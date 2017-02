Nous sommes rassurés : le journal « Le Monde s’engage dans l’éducation à l’information » et lance en grande pompe aujourd’hui « un outil pour vous aider à vérifier les informations qui circulent sur Internet et dénicher les rumeurs, exagérations ou déformations » : Le Décodex. L’outil permet de renseigner l’adresse url de plus de 600 sites d’information pour disposer du niveau de fiabilité du site : si le média cite ses sources et les vérifie, ou s’il diffuse de fausses informations. Dans sa croisade contre l’ignorance, la barbarie et les heures les plus sombres de notre histoire, le Monde sort le grand jeu : le Décodex est disponible via un moteur de recherche, ou via une extension téléchargeable qui indique en temps réel pendant la navigation si le site consulté est fiable ou via un chatbot Facebook (on est à la pointe du progrès ou non ne l’est pas).

En plus d’ajouter un petit commentaire spécifique au site consulté, le Decodex catégorise les sites par couleur : par exemple, rouge pour les sites « pas du tout fiables, complotistes ou trompeurs », orange pour les sites « régulièrement imprécis, ne précisant pas ses sources et reprenant des informations sans vérification.» et vert pour un site « en principe plutôt fiable.».

Vous serez heureux d’apprendre que NDF est classé orange, et que c’est « un site qui se présente comme un « portail libéral-conservateur ». Issu de la mouvance d’extrême droite, le site ne vérifie pas ses sources et publie parfois des informations approximatives, par exemple sur le mariage homosexuel, affirmant à tort qu’il ouvrirait la voie à la polygamie ou à la zoophilie. » Etre contre le mariage homosexuel et se poser des questions sur ces conséquences juridiques sur le long terme, c’est ne pas être fiable pour Le Monde. Vous serez aussi heureux d’apprendre que l’Humanité, Libération, et Valeurs Actuelles sont verts tous les trois... mais que les commentaires associés sont bien différents. Vous apprendrez que Valeurs Actuelles « a été condamné pour provocation à la haine raciale envers les Roms en 2015 après sa couverture « Roms : l’overdose ». Le site Internet et le journal mentionnent clairement leurs sources et publient des informations vérifiées mais certaines enquêtes ou reprises d’autres médias sont à prendre avec précaution. » Par contre Libération est seulement « Un quotidien et site Internet d’information généraliste, classé politiquement à gauche. Il appartient au groupe SFR Médias du milliardaire Patrick Drahi depuis 2014. » et l’Humanité « Un quotidien d’information généraliste, ancien organe central du Parti communiste français, classé politiquement à la gauche de la gauche. ».

C’est donc bien l’orientation politique qui est aussi visée et non seulement la fiabilité des sources. De la même façon Le Monde a dans sa ligne de mire les sites anti-IVG accusés de ne pas afficher clairement leur intention et d’affirmer que l’avortement a des conséquences psychologiques. Mais reproche-t-il au site d’information IVG du gouvernement de présenter l’avortement comme un acte comme un autre et d’affirmer qu’il n’y a pas de conséquences psychologiques en s’appuyant sur des « études scientifiques sérieuses » ? Sérieuses car allant dans leur sens…

Libération, Le Monde et l’Humanité seraient donc des sites parfaitement fiables. Mais Valeurs Actuelles et NDF ne le seraient pas. Or, comme tous les journaux, Le Monde oriente ses lecteurs et déploie ses idées politiques. Le problème, c’est que Le Monde est persuadé d’être un journal neutre et objectif. Mais que dire de ses articles intitulés : « Pourquoi le discours de Marine Le Pen reste profondément d’extrême droite » ou « Fillon peut-il maintenir sa candidature ? » pour suggérer au lecteur de se poser la question ? Mais surtout, que dire d’un article du 31 janvier publié, par son blog Big Browser, en pleine polémique sur le décret immigration de Trump ? : « Il y a 75 ans, les Etats-Unis renvoyaient 254 migrants vers la mort dans les camps nazis »

Mais plus grave, de nombreuses personnes pensent aussi que Le Monde est objectif. En effet, défendre l’idéologie du temps rends moins visible, pour une personne non politisée l’orientation politique d’un journal : Le Monde défend l’Union Européenne, combat le protectionnisme, défends les « avancées sociétales », est multi-culturaliste, préfère Clinton à Trump, Obama à Poutine, etc. La plupart de ses journalistes sont dans l’air du temps. Ils ont le droit mais cela n’a rien d’objectif. Ils font passer leurs idées, sous couvert d’objectivité, avec subtilité : par des faits et chiffres analysés dans le sens qui les arrange, par des articles neutres mais aux titres suggestifs, par les mots employés : insidieusement, les mots « repli sur soi », « peur », « nostalgie » vont être associés à un souverainiste, à un militant de La Manif Pour Tous ou à un partisan d’une limitation de l’immigration et les mots « altérité », « ouverture », « générosité » à un partisan de l’Union européenne, du mariage homosexuel ou de l’accueil d’un camp de migrants dans son village. De même, pour quelqu’un de non averti, s’affirmer anti-raciste donne l’impression d’être dans la vérité et d’être objectif. En effet, en soi le racisme est à combattre. Mais pourtant, derrière le combat des associations anti-racistes soutenu par Le Monde ou dans la traque aux discriminations et aux « dérapages » verbaux, se déploient une politique de culpabilisation des français pas assez généreux et ouverts, une politique qui enferme les immigrés dans une posture de victime. Ces postures basées sur des faits réels (en effet, il a toujours existé des actes racistes), mais non contre balancées par d’autres faits réels (de « racisme » anti-français) ont, par exemple, empêchées pendant longtemps de lutter contre l’insécurité dans les banlieues, contre l’islam politique qui montait, etc…

Nous avons subi de nombreux attentats, l’islam politique est une menace, le chômage progresse, les français se sentent en insécurité culturelle mais la priorité du Monde et du gouvernement est de lutter contre le complotisme, contre les « informations fausses » (souvent fausses car en désaccord avec les leurs) et contre les amalgames. Certes, c’est important aussi. Le Monde a raison sur un point : l’éducation, la lutte contre l’ignorance et le complotisme sont prioritaires dans les territoires perdus de la République…