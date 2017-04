Macron n’est pas du centre, il est d’extrême gauche

Les gens sont crédules. Spécialement ceux de droite. Il suffit qu’Emmanuel Macron ait dit qu’il n’était « ni de gauche ni de droite » pour qu’ils le croient !

Il est , soit dit en passant, assez significatif du changement d’époque de voir qu’il y a quelques années, c’était les gens de droite qui, honteux, se disaient apolitiques pour se faire accepter, et qu’aujourd’hui, ce sont au contraire les gens de gauche qui jouent ce jeu comme si s’afficher de gauche était devenu infamant.

Car, n’en doutons pas, Macron est de gauche. Il l’est même sur la plupart des sujets plus que Hollande.

Hollande n’a combattu que mollement l’immigration illégale, mais il n’a pas félicité Angela Merkel pour l’admission d’un million de réfugiés, vrais et supposés; Macron lui, l’a félicitée, ce qui laisse supposer qu’il est prêt à l’imiter.

Hollande a fait le mariage homosexuel, Macron envisage la GPA.

Hollande a bien instauré le 19 mars, anniversaire des accords d’Evian, en fête nationale mais il n’est jamais allé jusqu’à qualifier la colonisation de « crime contre l’humanité ».

Hollande a fait la réforme du collège, fatale à la transmission de l’héritage, mais il n’a pas dit qu' »il n’y pas de culture française ».

Hollande ne faisait pas comme Macron des discours à l’étranger en anglais ; il est vrai qu’il le parle très mal !

Sous Hollande, comme sous Sarkozy d’ailleurs, la lutte contre les discriminations homme/femme, français/immigrés, homo/hétéro, la défense intégriste de l’environnement (éoliennes) ont pris une place que beaucoup trouvent excessive et même oppressive quand elle conduit à poursuivre en justice ceux qui s’écartent de la pensée unique. Sur presque tous ces sujets, Macron en rajoute une couche. Il veut même, dans la lignée de son maître à Sciences Po, Richard Descoings, introduire la discrimination positive sous la forme d' »emplois francs » réservés au jeunes des banlieues (au moins de certaines). On peut s’attendre en ces matières à un climat encore plus oppressif. Si Macron l’emporte, la pensée unique qui domine les médias va aggraver son emprise : les dissidents comme Eric Zemmour seront encore plus sévèrement pourchassés.

Hollande « n’aimait pas les riches » et Macron se propose de supprimer l’ISF et de réduire l’impôt sur les bénéfices. Mais il fallait là aussi toute la bêtise de la droite pour croire Hollande sur parole et, tombant dans le panneau, lui répondre en faisant l’éloge des riches. Hollande, un des meilleurs amis de François Pinault ! Macron veut supprimer l’ISF mais sur les patrimoines financiers seulement. Les patrimoines fonciers se verront en compensation beaucoup plus lourdement imposés . L’impôt foncier à la charge des seuls propriétaires aura aussi à financer l’abrogation de la taxe d’habitation que tout le monde paye.

Oui, Macron poursuivra en pire la politique de Hollande. Non, il n’est pas du centre, il est d’extrême gauche, la seule vraie aujourd’hui, l’extrême gauche sociétale. Ceux qui ne le comprennent pas ignorent la nouvelle alliance propre à notre temps : celle de la finance internationale ultralibérale avec l’extrême gauche sociétale (LGBT, No borders etc.) tandis que, sur le plan économique, la finance s’allie aux assistés de toutes sorte, migrants compris, que la même finance multiplie en licenciant et en encourageant l’immigration. Tout cela au détriment des classe moyennes qu’il s’agit d’écraser encore car elles ont le défaut pour les mondialistes d’être porteuses d’un héritage de valeurs qu’ils veulent détruire.

Roland HUREAUX