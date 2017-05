Un second tour historique

À l’avant-veille d’un deuxième tour aux allures de choix historique entre deux France, nous vous rappelons les notations des deux candidats à la présidentielle, concernant leurs positions sur les mesures indispensables au redressement de la France, développées dans Le Manifeste que nous leur avons envoyé.

Ces mesures ont fait l’objet d’un sondage récent Ifop-Liberté politique, qui conforte leur bien-fondé.

Au terme d’une campagne atypique et chahutée, ce baromètre souhaite informer le plus objectivement possible sur les orientations politiques, économiques, sociales, morales et culturelles des deux candidats, afin que les électeurs puissent voter en pleine connaissance et conscience.

Les programmes des deux candidats sont en opposition sur les mesures politiques, morales et culturelles que nous proposons. D’où l’écart considérable constaté dans les notes globales.

• Les mesures proposées sont très majoritairement approuvées par les Français, comme le révèle notre sondage Ifop-Liberté politique, réalisé à la fin du mois de mars 2017.

• Les électeurs en plébiscitent un très grand nombre, comme les mesures concernant l’immigration, l’islamisation, les retraites ou la dette publique, par exemple.

Cette élection présidentielle de 2017 revêt un caractère exceptionnel, car elle voit s’affronter les tenants de la souveraineté et de l’identité françaises incarnées par Marine Le Pen, et ceux de l’ultramondialisme libertaire représenté par Emmanuel Macron.

Les électeurs auront à choisir entre :

• une politique permettant à la France de déterminer elle-même son avenir, sur tous les plans, dans le sens souhaité par les Français ;

• une politique «d’ouverture» généralisée transformant la France en simple entité administrative multiculturelle, soumise à une organisation européenne centralisant tous les pouvoirs.

Cela dit, quel que soit le résultat, il nous faudra agir au delà de cette échéance afin de préparer et incarner un véritable renouveau politique, pour la France. Notre pays a plus que jamais besoin de l’union et de l’action déterminée de tous les résistants authentiques.

> François Billot de Lochner préside la Fondation de Service politique, Liberté politique et France Audace.