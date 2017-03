La théorie du genre poussée à son paroxysme

Cet Américain de 22 ans a subi plus de 100 chirurgies esthétiques pour pouvoir ressembler à… un extraterrestre.

« Je me sens dans la peau d’un extraterrestre. Je veux que les gens me voient un hybride. Pas un homme ni une femme », a-t-il expliqué au quotidien britannique Daily Mail.

Vinny Ohh a dépensé plus de 50 000 dollars pour parfaire son apparence et compte bien investir encore dans ce domaine.

Le Californien utilise fréquemment des lentilles noires pour parfaire son personnage comme on peut le voir sur les différentes photos.

« Je ne veux pas que les gens pensent que je tente de me transformer en femme. Ce que je veux, c’est que les gens me voient comme un hybride (…) Je veux être une personne sans sexe depuis mes 17 ans. Je peux vivre sans organes sexuels. Je me sens dans la peau d’un extraterrestre, avec une grande tête et sans sourcils. »