Laetitia Pouliquen est la fondatrice de Woman Attitude et est l’auteur de « Femmes 2.0. Féminisme et transhumanisme, quel avenir pour la femme ? ». Brillante femme d’affaires dans un environnement technologique américain, l’invitée de TVLibertés a opéré, il y a plusieurs années, une reconversion professionnelle . Elle promeut dorénavant, notamment au Parlement européen, un féminisme décomplexé et reposant sur le réel : Egalité, complémentarité et altérité. Laetitia Pouliquen, avec un discours novateur et dynamique, affirme que l’identité féminine est menacée par trois agendas politiques imbriqués les uns dans les autres : l’agenda politique du féminisme radical des années 60, l’agenda du Gender puis celui du transhumanisme. Pour l’auteur, apparaît avec le transhumanisme, l’idée du désanfentement de l’humanité et de la disparition de la femme.