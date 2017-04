Mélenchon ou le pouvoir orphelin des mots

par Hermine Costa

C’est un fait suffisamment rare pour être souligné : par la puissance de ses saillies comme par l’indépendance de ses réflexions Jean-Luc Mélenchon suscite l’admiration de beaucoup de ses adversaires. Ceux-ci n’hésitent pas, d’ailleurs, à citer voire à partager certaines de ses interventions. Pour autant, les ralliements à sa cause se font rares et on ne peut pas dire que l’échiquier politique ait réellement bougé au contact de ses traits d’esprit. À quel endroit le bât blesse-t-il ?

« Exercices de style » façon Queneau et Kenzo

La variété des styles vestimentaires ne saurait pour autant modifier la démarche d’un mannequin et, de la même façon, les subtilités littéraires du tribun, à la façon de la célèbre pièce de Raymond Queneau, changent le ton, la tournure mais pas le message de son logiciel « rouge coco ». Les défilés de mode flattent le regard, explorent des univers esthétiques, renouvellent une marque le temps d’un événement ; Jean-Luc Mélenchon fait les défilés de mode oratoires : il s’écarte de la monotonie de son prêt-à-penser idéologique en redonnant aux esprits un peu du souffle de sa pensée, des fulgurances de son analyse, des atours de son vocabulaire, du volume de ses phrases et des éclats de sa voix. Mais les prouesses de la forme ne font pas oublier le fond : le marxisme a ce mal profond qu’il cache sous la finesse de ses analyses une croyance dialectique délétère qui ne peut déboucher en politique sans renouveler ses oppositions excessives, ses luttes sans avenir, son pouvoir collectif illusoire, ses solutions calamiteuses. La « VIème république » est au renouveau politique ce que les républiques populaires de l’URSS furent à l’espoir démocratique.

Le goût des idées

L’homme est intelligent, pourtant, me direz-vous : ses envolées ne pourrait-elle pas lui permettre de s’affranchir un peu du logiciel ancien ? Le rouge révolutionnaire n’est-il pas qu’une posture, un positionnement transitoire, un détour consenti pour ramener la gauche perdue au bercail ? Le sujet, hélas est plus profond : Jean-Luc Mélenchon aime les idées, pas l’action. Ou du moins l’action consiste-t-elle chez lui en cette mobilisation qui produit de l’assentiment sur ses idées bien plus que le pilotage silencieux et bousculé des aléas quotidiens, avec pragmatisme et écoute de la réalité. En sénateur tardivement reconverti, il n’a fait au fond que changer de territoire mental et verbal. Les ors républicains avaient fini par le lasser : il lui fallait du grand air, du pouls de peuple frais, un auditoire vierge de discours. La mort lente du parti socialiste les lui offrit sur un plateau : il leur consacra son génie. Mais point n’était question de se mettre en apprentissage du difficile métier de la décision. Les idées, quand on est à gauche, c’est un royaume : on n’y apprend à faire rêver, à faire vibrer, à ressusciter le progrès.

Danton n’est pas Napoléon

C’est ici qu’il s’agit d’aborder les choses par ce qui est beaucoup plus signifiant pour l’avenir que le discours : la personnalité. Comprendre le fonctionnement d’une personne c’est pouvoir prédire une part importante de son comportement futur, du moins de la quête profonde qui l’anime quand elle fait les choses. Jean-Luc Mélenchon est un « prophète » plutôt qu’un « roi », il cherche à dire plutôt qu’à trancher, à camper le décor plutôt qu’à entrer en scène, à célébrer plutôt qu’à faire. C’est un conseiller inspiré qui, depuis qu’on lui a laissé la parole ne souhaite plus la rendre, et pour cause. L’erreur du citoyen, habitué à la médiocrité des débats ou résigné à une politique qui n’existe plus que dans les idées, serait de prendre le talent des mots pour une garantie de renouveau. Après la vente il y a la mise en œuvre et c’est là que l’orateur Mélenchon cesse d’être convaincant : c’est une tribune qu’il cherche, pas l’intelligence silencieuse du discernement et de l’action coordonnée qui fait le métier du chef. Nous vivons la fin d’une ère de toute-puissance médiatique. L’écart quotidiennement constaté entre la vigueur des indignations cathodiques et l’indigence de leur traduction pratique en a révélé l’imposture. La politique est devenue une alternance de vente et de communication que ne peuvent plus supporter ceux qui, sur le terrain, vivent dramatiquement l’absence de décision et de capacité d’action qu’elles maquillent. Le talent de Jean-Luc Mélenchon bouscule et élève le débat : il ne faudrait pas pour autant lui en attribuer le pouvoir suprême, aussi sûrement on ne fait pas descendre Bossuet de chaire pour le mettre sur le trône. Prêcheur laïc, Danton s’y est essayé : la chambre a profité de sa voix avant que sa tête n’aille rejoindre celles, nombreuses, qu’il avait laissé couper, par fanatisme d’abord et par impuissance ensuite.