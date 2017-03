Flyboard interdit : l’inventeur forcé par une administration idiote de délocaliser ?

Une histoire de fou. Franky Zapata est dans une situation plus que délicate. Inventeur du Flyboard, il lui a été signifié la semaine passée qu’il risquait la prison avec son engin révolutionnaire. En cause, l’engin est non homologué. Et c’est toute une PME qui est désormais en sursis. « J’ai déjà refusé des avances de l’armée américaine ; 180 pays me font un pont d’or pour aller chez eux… Si je devais partir, ce serait à contrecœur », explique-t-il dans un reportage du JT de 13h de TF1 ce lundi :