Législatives 2017 : le parachute doré de NKM ?

Officiellement, il y a peu, NKM était encore candidate dans la 11ème circonscription de Paris, circonscription de gauche dont seul le quart du territoire est situé dans le 6ème arrondissement de Paris, le reste étant dans le 14ème arrondissement. Autrement dit, c’est une circonscription difficile à reprendre pour la droite, y dans l’hypothèse d’une victoire aux présidentielles. Pourtant, NKM promettait de continuer à relever le défi jusqu’à ce que l’on apprenne que pour rester député (elle est encore élue dans l’Essonne), elle louchait sur la 2ème circonscription de Paris.

Quelle est cette circonscription ? C’est une circonscription en or, dont on dit qu’elle a été taillée sur mesure pour François Fillon, à la suite de ses cinq années de bons et loyaux services à Matignon. Ce qui a d’ailleurs été réalisé en juin 2012, lorsque l’intéressé fut élu, certes avec un résultat moins flamboyant que prévu. Cette circonscription, qui comprend intégralement le 5e arrondissement, mais une grande partie des 6e et 7e arrondissements, était convoitée. On annonçait tantôt la candidature de la suppléante de François Fillon, tantôt celle de Madeleine de Jessey, une des figures du mouvement Sens Commun… Rachida Dati y lorgnerait. Certes, avec le risque d’être en situation de cumul interdit, car il n’est plus possible d’être parlementaire et maire d’arrondissement (l’arrondissement parisien est inclus dans la liste des cumuls interdits). Autrement dit, elle devra renoncer à sa mairie du 7ème arrondissement de Paris.

Mais voilà, aux dernières nouvelles, la circonscription pourrait être attribuée à NKM, qui n’aura qu’à se déplacer de quelques mètres… En effet, elle est élue d’opposition dans le 14ème arrondissement de Paris, ce qui pose problème dans la mesure où son territoire municipal ne sera plus dans la circonscription qu’elle convoite ! Elle n’est pas à un artifice près. Pour défendre à l’Assemblée nationale ses positions sur le statut de Paris, NKM a bien utilisé son mandat de député élu… de l’Essonne !

Comment interpréter cette opération « SOS circo », analogue à celle des parrainages de l’intéressée pour les primaires ? Serait-ce le fruit d’un deal à Las Vegas, où elle accompagnait François Fillon, dans l’un de ses déplacements ? On le murmure fortement… Fillon pense-t-il acheter le soutien de NKM, qui n’a guère brillé dans les primaires, mais qui peut toujours conserver une forte capacité de nuisance médiatique ? À voir. Mais, en tout état de cause, ce serait admettre la présence d’une élue peu en phase avec les arrondissements de la 2ème circonscription. Le réseau paroissial y est dense et la présence religieuse encore marquée. NKM a défendu la PMA pour les couples de femmes : une position clairement éloignée de certains publics de la 2ème circonscription de Paris ! Bref, une décision incompréhensible qui risque de rejoindre les choix désastreux de la droite.

Jean-Marc Franc