Aux urnes, patriotes !

Patriotes, ne vous laissez pas voler votre victoire, ne vous laissez pas abuser par les bavardages journalistiques ou l’imprécation des sondages. Soyez sûr de vous, de votre détermination à remettre la France en ordre. Allez voter ! Et mobilisez-vous comme jamais, pour que la prochaine élection présidentielle ne soit pas, encore une fois, une élection pour rien. L’enjeu est trop considérable, au regard de la situation catastrophique que les socialistes nous lèguent, après cinq de pouvoir, pour que vous laissiez passer l’opportunité d’élire, enfin, un président de la République digne de ce nom. Un vrai président ! Pas un président « normal », qui n’a que la main sur le cœur, ou un autre qui oublie que la France a une histoire et une culture, ou encore un qui croit qu’il suffit de jouer au prédicateur révolutionnaire pour persuader le peuple qu’il en est l’incarnation, ou celle qui se prend pour une puriste de la cause communiste, parce qu’elle répète à l’envi : « Travailleurs, Travailleuses »…

La France n’a pas besoin, à la tête de l’État, d’un farfelu, d’une énième marionnette ou d’un sous-fifre de Bruxelles ; elle a besoin d’un président qui préside. Réellement ! Et, surtout, qui agit, en toutes circonstances, dans l’intérêt du peuple. En son nom et avec lui ! En respectant, toujours, ses choix, ses désirs et ses aspirations. Mais, pour que tout ceci ne soit pas qu’une incantation, il faudra bien veiller à ce que le futur dirigeant de la France fasse appel au bon sens populaire en organisant, régulièrement, des référendums (article 89 de la constitution) ou qu’il donne au peuple la possibilité de l’initiative (sous condition d’avoir l’assentiment et la signature de 500 000 citoyens). Cette démocratie directe, redonnera vie à la démocratie représentative et n’amoindrira en rien l’exercice présidentiel : tout au contraire, elle légitimera la fonction. Car, dans notre constitution, un président ne se représente pas lui-même – cela a trop souvent été le cas – il ne doit être que la personnification de la souveraineté populaire.

Patriotes, en ayant bien en tête ces principes essentiels, penser à vos enfants et à vos futurs descendants. Ne laissez pas la France aux mains de ceux qui ne la comprennent plus et qui lui font subir mille outrages depuis trop longtemps. Ne leur laissez pas la possibilité de prendre, ou de reprendre, les commandes du pouvoir, car ils vont abîmer, encore plus, la Nation, en affaiblissant ses institutions et son modèle démocratique. Comme leurs prédécesseurs, ils ne gouverneront pas, mais ils appliqueront, servilement, les ordres qu’ils recevront de l’Union européenne. Qui se veut l’entité politique supranationale de l’Europe. Et ils parachèveront l’œuvre entreprise par tous nos ennemis. Ils sont nombreux ! Ils ont tous la même connexion avec le mondialisme et sont bien identifiés : la racaille islamisée, les apprentis sorciers de la théorie du genre et du mariage pour tous, la haute finance et la gaucho attitude internationale. Sans omettre, d’autre part, cette gangrène institutionnalisée qu’est devenue l’assistance sociale, dévoyée au profit de ceux qui croient n’avoir que des droits. Mais jamais de devoirs !

Patriotes, ne vous trompez pas de candidat ! Votez ! Mais n’oubliez pas, comme disait un célèbre poète, que la femme est l’avenir de l’homme…

Claude Picard