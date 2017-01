Sur BFM TV, Evelyne Joslain estime qu’Obama « était plus musulman dans son cœur que chrétien », la chaîne précise qu’elle ne la réinvitera plus

Et la liberté d’expression ? Invitée de l’édition spéciale de BFM TV consacrée à l’investiture de Donald Trump, Evelyne Joslain, spécialiste des Etats-Unis, et particulièrement du mouvement conservateur, a déclaré en direct que « Barack Obama était plus musulman dans son coeur que chrétien ». Des propos qui ont choqué les personnes présentes en plateau (entre autres Ruth El Krief) qui ont immédiatement réagi mais également plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. La rédaction indique avoir demandé à la chercheuse de quitter immédiatement le studio. Hervé Béroud, le directeur général de la chaîne, s’est exprimé sur le site Buzzfeed : « Ce sont des propos scandaleux. On lui a demandé immédiatement de quitter le plateau. Elle nous a été recommandée par les ‘Républicains Overseas’ puisqu’on cherchait à avoir une sensibilité pro-Trump sur le plateau. C’était une erreur. Pour nous, ce sont des propos inacceptables sur notre antenne. On les condamne fermement ». AU micro de Télérama, il dénonce « un dérapage » et ajoute : « Nous lui avons demandé de quitter le plateau. Elle a franchi une ligne jaune que nous condamnons. Nous ne la réinviterons bien évidemment plus. ». L’hebdomadaire conclut qu' »un petit examen plus approfondi (du CV d’Evelyne Joslain, ndlr) n’aurait pas été de trop. »



