Discerner pour voter intelligemment à la présidentielle : 3 questions à Jean-Dominique Senard

Entretien avec Jean-Dominique Senard, Président du groupe Michelin, par le think-tank Économie, Prospective & République pour les élections présidentielles de 2017. La France a besoin d’un bon Président ; mais comment choisir intelligemment parmi les 11 candidats ? Les questions économiques et sociales sont essentielles : Comment faciliter la reprise et favoriser enfin la création d’emplois en France ? Comment mieux gérer l’action publique et de solidarité et la rendre plus responsabilisante ? Michelin, un des fleurons de l’économie française, est dirigée par un patron social. A quelques jours du vote, Jean-Dominique Senard parle sans détour :