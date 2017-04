Quel président ? François-Xavier Bellamy répond

La France est-elle mondialisée et multiculturelle ou a-t-elle une identité propre à défendre ? Deux visions s’affrontent. Comment lutter contre la fracture et l’insécurité culturelle ? Comment transmettre aux plus jeunes et aux milieux défavorisés l’amour du savoir et du pays ? A quelques jours d’une élection primordiale, François-Xavier Bellamy, philosophe, auteur de l’ouvrage à succès Les déshérités, se livre avec sincérité :