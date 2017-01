Parachutage scandaleux : préparons-nous à faire battre NKM !

L’investiture de Nathalie Kosciusko-Morizet, notoirement hostile à toutes les valeurs de droite, par les Républicains dans l’une des plus « belles » circonscriptions de France – et, symboliquement, la circonscription abandonnée par François Fillon qui a remporté la primaire avec les voix « conservatrices » – est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Nous, électeurs de droite, ne pouvons pas accepter ce parachutage. D’autant moins qu’il est purement et simplement le « fait du prince », puisque Nathalie Kosciusko-Morizet – députée de l’Essonne et non de Paris jusqu’à juin prochain – était investie dans une autre circonscription de Paris et que ce parachutage a donc eu lieu après la décision de la commission d’investiture.

A la veille d’une campagne électorale décisive pour l’avenir de notre pays, ce signal est désastreux. Nous nous y opposons donc énergiquement et nous mettrons tout en oeuvre pour faire battre « NKM » si cet absurde choix était maintenu par François Fillon.

Non à l’investiture de NKM dans le 7e arrondissement!