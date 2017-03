Marion Maréchal-Le Pen : « Marine Le Pen a un projet conservateur »

Benjamine de l’Assemblée Nationale, Marion Maréchal-Le Pen est souvent considérée comme l’incarnation du courant conservateur du Front National. A 30 jours du premier tour de l’élection présidentielle, le député du Vaucluse a accepté de répondre aux questions de TVLibertés.

Interrogée par Elise Blaise et Martial Bild, elle revient sur son engagement total dans la campagne de Marine Le Pen et évoque son avenir en cas de possible victoire du FN en mai prochain. Marion Maréchal-Le Pen répond aussi sur ses relations avec Florian Philippot et sur les accusations de Christian Estrosi sur ses sympathies pour le mouvement identitaire et su sa prétendue attitude « non-républicaine ». Marion Maréchal Le Pen consacre une grande partie de l’entretien, d’une durée totale de quarante cinq minutes minutes, à l’évocation de trois grands thèmes de la campagne de Marine Le Pen : les reformes institutionnelles et sociétales, les réformes économiques et la très controversée politique de sortie de l’euro et les questions essentielles de politique internationale. La nièce de Marine Le Pen nous livre également ses impressions et ses attentes dans cette campagne troublée par les accointances politico-judiciaires. Elle se tient prête à occuper la place où elle sera jugée la plus utile. Un entretien en totale liberté avec celle qui inspire désormais une grande partie de la jeunesse patriote :