Général Didier Tauzin : « Je suis l’homme de la situation ! »

Le Général Didier Tauzin était l’invité de TV Libertés ce lundi. Depuis plus de deux ans, quadrillant le pays, il va à la rencontre des maires de France pour obtenir les paraphes nécessaires pour être candidat à l’élection présidentielle.

Parallèlement, après le succès du livre « Rebâtir la France », il publie son programme pour le quinquennat dans lequel il détaille abondamment les principales mesures pour redresser la nation française. Il fait une présentation très précise de ses 100 premiers jours à l’Elysée et annonce la réalisation d’une « Grande Charte de France » soumise à référendum.

Malgré les projets et les propositions, le Général Tauzin est soumis à la diète médiatique . Il bute sur le manque de soutien financier et sur la difficile quête des parrainages pour sa candidature . Est-ce que ces difficultés entament son énergie et sa détermination ? Réponse dès les premières secondes de l’entretien…