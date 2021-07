Hurrah Raspail! d’Adrien Renouard

Voici un an environ disparaissait Jean Raspail, grand écrivain et grand voyageur – et surtout grand nostalgique de la France qui disparaît sous nos yeux.

Les éditions de La Nouvelle Librairie ont eu l’excellente idée de réunir une quarantaine de témoignages et hommages divers, de Philippe de Villiers à Jean des Cars, de l’homélie des funérailles par l’abbé Laurent à Hilaire de Crémiers ou Renaud Camus (et bien d’autres, dont Guillaume de Thieulloy).

Un bel hommage pour un l’auteur courageux du «Camp des saints», qui nous a alertés à la fois poétiquement et politiquement des dangers qui nous menacent, tout en gardant, chevillée au corps, l’espérance royale.

Acheter le livre chez notre partenaire Les 4 Vérités.

Paru dans les 4 Vérités hebdo