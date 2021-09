L’imagier de la Reine de Léone Mahler

Nos amis des éditions Bulle d’Or viennent de publier un très beau roman pour nos enfants (à partir de l’âge de 10 ans environ).

Il s’agit d’une réédition de « L’imagier de la reine », récit de Léone Mahler, qui écrivit plusieurs romans pour la jeunesse française des années 1950.

Le héros en est Jehan Picou, enlumineur qui rêve de chevalerie, au temps de Saint Louis.

Alors qu’aujourd’hui, les médias, comme le ministère dit par antiphrase de « l’Éducation nationale », offrent à nos enfants des récits orduriers, les invitant à se repentir d’être Français, quand on ne les pousse pas à changer de sexe à l’âge de 8 ans, ce récit est d’une langue fleurie, fera rêver les plus jeunes et les rendra fiers de leurs aïeux.

Paru dans les 4 Vérités hebdo