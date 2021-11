Ouvrage : Hôtel Beauregard de Thomas Clavel

Édition DMM

La rhétorique politico-médiatique autour de l’actuelle épidémie de covid-19 a beaucoup emprunté aux grandes peurs ancestrales du choléra ou de la peste.

Pour analyser l’enfermement (relatif) qui s’en est suivi (du masque au confinement en passant par le couvre-feu et les « gestes barrières »), Thomas Flichy de La Neuville, titulaire de la chaire de géopolitique de la Rennes School of Business propose donc un dialogue entre histoire et psychologie.

L’enfermement joue à la fois le rôle de mesure de purification de rite fondateur – reçu de façon très différente selon les époques ou les classes sociales.

Un petit essai passionnant et stimulant.

Paru dans les 4 Vérités hebdo