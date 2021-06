L’Évolution en 100 questions réponses

Dominique Tassot, ingénieur des Mines et philosophe, est l’un des auteurs français les plus stimulants sur la question de l’évolution – et, plus généralement, des rapports entre science et foi.

Dans ce livre, il synthétise les principales critiques (autant scientifiques que philosophiques) contre la théorie de l’évolution.

L’auteur précise qu’il a longtemps cru aux thèses évolutionnistes et que ce n’est donc pas une vision dogmatique qui l’a conduit à les contester.

Acheter le livre chez notre partenaire Les 4 Vérités.

Paru dans les 4 Vérités hebdo