Cette bombe à retardement qui nous menace… La dette !

Le FMI et l’OCDE tirent tous les deux la sonnette d’alarme : jamais la dette des États, des entreprises et des ménages n’avait été aussi élevée. Selon Olivier Delamarche, fondateur de Triskelion Wealth Management, le risque d’une nouvelle crise majeure n’est désormais plus de la science fiction ! Ecorama du 19 décembre présenté par David Jacquot sur Boursorama.com :