Grâce à Trump, Disney prime ses salariés et JP Morgan crée 4 000 emplois

« Grâce à la réforme fiscale de Donald Trump, JP Morgan investira 20Mds$ sur 5 ans, créera 4 000 emplois, augmentera de 10% le salaire des 22 000 employés les moins bien payés et améliorera leur couverture santé. Les clients en profitent aussi car l’enveloppe des prêts va augmenter pour les petites entreprises et les ménages les plus fragiles. De nombreuses entreprises ont annoncé ces dernières semaines des augmentations de salaire et des investissements massifs compte tenu du contexte plus favorable créé par la réforme fiscale. Même chose chez Disney où plus de 125 000 employés vont recevoir une prime de 1 000$. Disney va aussi lancer un programme d’éducation et de formation à destination de ses salariés pour 50M$. »

Source : BFM Business, 24 janvier 2018, 7h04