Banques centrales au bord de la faillite : comment vous préparer au pire (VIDÉO)

Dans cette vidéo, Richard Détente revient sur cette réalité : toutes les banques centrales, américaine, européenne et bien d’autres, passent leur temps derrière la machine à billet. Que ce soit des dollars ou des euro, nos institutions sont sous la dépendance de ce qu’il est convenu d’appeler : “l’argent magique”, même si nos équivalents américains préfèrent parler de “funny money”.

Mais ce petit jeu d’impression en masse d’argent papier ne va-t-il pas finir par nous poser des problèmes ?

Il n’existerait donc aucune conséquence au fait de créer de la monnaie à tour de bras ? On pourrait donc refinancer nos économies et payer nos dettes avec de la “monnaie de singe” ?

Richard Détente nous rappelle qu’une partie importante de personnes de bon sens craint que l’argent, outre-Atlantique ou en Europe, soit lentement relégué au rang des billets de Monopoly, de petits bouts de papier colorés sans valeur.

Dans cette vidéo, Richard Détente va défendre le point de vue des “économistes”, confiants et optimistes, qui tentent de nous expliquer que cette situation n’est pas forcément vouée à la ruine.

On verra que la monnaie est par nature le résultat d’un contrat moral entre les hommes, une convention sociale qui devrait être au service de l’activité humaine et non pas les hommes au service de l’économie.

Et à ceux d’entre vous qui aurait peur de l’inflation, de la perte de confiance dans la monnaie et qu’à la fin, la crise prenne des proportions si sévères qu’on pourrait annuler la confiance dans l’argent qui nous est si utile, Richard Détente nous expliquera comment les arguments de ces économistes plutôt post keynésiens ont une valeur technique mais ne sont pas pour autant une bonne conception de la réalité économique.

Enfin, Richard Détente nous donnera des pistes de réflexion et d’action afin de trouver des échappatoires aux situations difficiles qui s’annoncent et des moyens de se préserver de la crise monétaire qui paraît inévitable :