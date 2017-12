L’Inde deviendra la 5e puissance économique mondiale en 2018, dépassant pour la première fois de son existence la France et le Royaume-Uni !

L’Inde s’apprête à dépasser le Royaume-Uni et la France pour devenir, l’an prochain, la cinquième puissance économique mondiale. Actuellement au 7e rang, l’Inde grimpera à la 5e place en 2018 (taux de croissance prévisionnel de son PIB : +7,5% l’année prochaine contre moins de 2% pour notre pays) puis à la 3e en 2032, a affirmé le Centre for Economics and Business Research (CEBR), un institut basé à Londres, dans son classement annuel :